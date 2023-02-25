"Борячук? Ему уже нет, куда переходить, кроме Зари. Металлист 1925 – уже нет, Черноморец – тоже нет. Мы говорили о зарплате – должно быть 10 тысяч в месяц. Дело в том, что Борячук – это форвард настроения, человек настроения. Все об этом знают, и по этой причине Александрия решила не продолжать переговоры.

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Времени осталось мало, можно заявлять новичков до первого марта. Я знаю, что Заря пыталась выкупить Борячука у Шахтера. Назывались разные суммы, но в среднем 400-500 тысяч евро. Сейчас Заря хочет взять Борячука в аренду, если нет, то остается только Казахстан", – рассказал журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке на YouTube.

Добавим, что Андрей в этом сезоне сыграл 8 матчей за Металлист 1925, в которых отметился 3 голами. 31 декабря Борячук вернулся в расположение Шахтера.

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