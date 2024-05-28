– Збори проходитимуть в Ужгороді, чи десь в іншому місці?

– Можливо збори будуть в Дніпрі, на базі. Тут є з ким грати, сюди приїжджають Олександрія, Ворскла, всі, хто поряд.

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Можливо в Ужгороді, ми ще не ухвалили рішення щодо зборів.

– Кваліфікацію в єврокубки гратимете в Кошіце, як минулого сезону?

– Поки думаємо, можливо не в Кошіцце. Але точно ні Німеччина, ні Франція. Перебування команди в Кошіце – це недешева історія. Можливо зіграємо у Молдові. Це логістично зручно, чому б ні, – сказав Фрідман у коментарі Telegram-каналу "Дніпрянин".

Нагадаємо, СК Дніпро-1 завершив сезон на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ і представлятиме Україну у Лізі конференцій.

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