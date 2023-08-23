Вінгер Фіорентини Ніко Гонсалес залишається пріоритетною ціллю для Брентфорда, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Італійці вже відхилили дві пропозиції "бджіл", але нова ставка може переконати їх. Брентфорд запропонував рекордні для себе 42-43 млн євро з бонусами. Самому Гонсалесу обіцяють суттєве підвищення зарплатні у клубі українця Єгора Ярмолюка.

Додамо, що в минулому сезоні аргентинець відіграв за Фіорентину 42 матчі, оформивши 14 голів та 5 асистів. Ніко мав бути у заявці збірної на переможному ЧС-2022, однак в останній момент випав через травму.

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