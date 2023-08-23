Клуб украинца в АПЛ готовит рекордные 40 млн евро на игрока, пролетевшего мимо титула чемпиона мира
Брентфорд готов к серьезным шагам в последнюю неделю трансферного окна.
Вингер Фиорентины Нико Гонсалес остается приоритетной целью для Брентфорда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Итальянцы уже отклонили два предложения "пчел", но новая ставка может убедить их. Брентфорд предложил рекордные для себя 42-43 млн евро с бонусами. Самому Гонсалесу обещают существенное повышение зарплаты в клубе украинца Егора Ярмолюка.
Добавим, что в прошлом сезоне аргентинец отыграл за Фиорентину 42 матча, оформив 14 голов и 5 ассистов. Нико должен был быть в заявке сборной на победном ЧМ-2022, однако в последний момент выпал из-за травмы.
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