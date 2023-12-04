Клуб українця дав шанс вигнанцю Ювентуса – він хотів завершити кар'єру в 19 років
Півзахисник Мохамед Іхаттарен підписав контракт із празькою Славією.
Січневе трансферне вікно ще не відкрилося, але Славія на своєму офіційному сайті вже оголосила про свій перший зимовий трансфер. Нідерландський атакувальний універсал Мохамед Іхаттарен підписав із "червоно-білими" однорічний контракт із трирічною опцією.
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Кілька років тому Іхаттарен вважався одним із найталановитіших нідерландців у футболі. Однак після переходу з Аякса до Ювентуса його розвиток застопорився: його двічі заарештовували, один раз – імовірно за домашнє насильство. За останні півтора року уродженець Утрехта не зіграв жодного офіційного матчу.
Зараз Мохамеду 21 рік, і він привернув увагу головного тренера Славії Йіндржиха Трпішовскі. Згідно з домовленістю, перший час Іхаттарен тренуватиметься за індивідуальною програмою, щоб набрати оптимальні кондиції.
Нагадаємо, кольори Славії захищає український захисник Тарас Качараба.
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