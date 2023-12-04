Січневе трансферне вікно ще не відкрилося, але Славія на своєму офіційному сайті вже оголосила про свій перший зимовий трансфер. Нідерландський атакувальний універсал Мохамед Іхаттарен підписав із "червоно-білими" однорічний контракт із трирічною опцією.

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Кілька років тому Іхаттарен вважався одним із найталановитіших нідерландців у футболі. Однак після переходу з Аякса до Ювентуса його розвиток застопорився: його двічі заарештовували, один раз – імовірно за домашнє насильство. За останні півтора року уродженець Утрехта не зіграв жодного офіційного матчу.

Зараз Мохамеду 21 рік, і він привернув увагу головного тренера Славії Йіндржиха Трпішовскі. Згідно з домовленістю, перший час Іхаттарен тренуватиметься за індивідуальною програмою, щоб набрати оптимальні кондиції.

Нагадаємо, кольори Славії захищає український захисник Тарас Качараба.

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