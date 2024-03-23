Благодійний матч

Реал – Порту – 0:1

Гол: Чех, 9

Ліверпуль переміг Аякс у матчі легенд – смертельно хворий Ерікссон здійснив мрію, Торрес знову забив на Енфілді

Склади:

Реал: Касільяс, Роберто Карлос, Іван Кампо, Арбелоа, Карамбе, Зідан, Соларі, Зеєдорф, Фігу, Рауль, Морієнтес.

Заміни: МакМанаман, Баптіста, Рауль Браво, Мілла, Буйо, Павон, Фернандо Санс, Амавіска, Гранеро, Альфонсо, Контрерас, Бутрагеньо.

Порту: Вітор Байя, Марек Чех, Р. Коста, Бруну Алвеш, Жоао Пінту, Дієго, Костінья, Руї Баррос, П. Ассунсао, Босінгва, Дерлей.

Заміни: П. Мендеш, Бруно Вале, Маріу Сілва, Варела, Пенья, Рубенс мол, Р. Сільва, Гаспар, Касільяс.

У Мадриді 23 березня відбулася благодійна зустріч між Реалом та Порту. Всі виручені кошти від продажу квитків підуть на фінансування досліджень бокового аміотрофічного склерозу (БАС) і сталість соціальних спортивних проєктів Фонду "вершкових".

У матчі брали участь безліч іменитих гравців. Зокрема фанати Реала змогли побачити Зінедіна Зідана, Роберто Карлоса, Фігу, Касільяса та Рауля. Присутність колишніх зірок не допомогла мадридцям виграти зустріч. Єдиний гол у матчі забив легенда збірної Словаччини Марек Чех на 9 хвилині зустрічі.