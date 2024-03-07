Беллінгем і Зідан стали обличчями нової колаборації між Adidas та Реалом. Зірки футболу презентували модні речі від Йоджі Ямамото (Y-3), повідомляє HIGHSNOBIETY.

Реал на місяць втратив Беллінгема – офіційна дискваліфікація головної зірки Мадрида виявилася мінімальною

У колекції є шорти, штани та верхній одяг. А головним елементом стала шкіряна куртка з емблемою Реала та підписом Ямамото, яку на рекламних фото одягнув якраз Беллінгем.

Джуд – спадкоємець Зізу в Реалі, який робить все у півзахисті, від підкатів до голів. Англієць не приховує, що Зідан – його кумир. Він навіть взяв п'ятий номер, щоб асоціюватися з легендарним французом.

Беллінгем влітку перейшов з Борусії Д в Реал і миттєво став лідером мадридського клубу. Він забив 20 голів у всіх турнірах цього сезону.