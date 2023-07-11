Валерій Болденков та Сергій Сімінін можуть приєднатися до Поділля.

Поділля може підсилитись двома досвідченими оборонцями, повідомляє FootBoom.

Дитятьєв тренується з клубом Першої ліги – норовливий захисник першим покинув Львів

Хмельничани хочуть підписати Валерія Болденкова та Сергія Сімініна. Обидва гравці приєднаються до команди Віталія Костишина у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, 28-річний Болденков – вихованець Динамо. Виступав за молдовський Петрокуб, Волинь та вірменський Пюнік. Останнім клубом Валерія були Карпати, які він покинув 1 липня. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

35-річний Сімінін розпочинав у Зорі. Встиг пограти за Волинь (тричі), Геліос, Ворсклу, Олександрію, Верес та Карпати. На початку липня покинув Львів, де бігав з листопада 2022 року. Transfermarkt править за гравця 50 тисяч євро.

Раніше ЗМІ повідомляли про ще одного потенційного новачка хмельничан – з командою тренується Олексій Дитятьєв, який першим покинув Львів.

Нагадаємо, Поділля пропустило сезон 2022/23 через війну, однак вже повернулось до змагань і у новому чемпіонаті зіграє у групі А Першої ліги.

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