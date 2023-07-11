Клуб Первой лиги, пропустивший сезон из-за войны, хочет подписать воспитанника Динамо и экс-защитника Карпат
Валерий Болденков и Сергей Симинин могут присоединиться к Подолью.
Подолье может усилиться двумя опытными защитниками, сообщает FootBoom.
Дитятьев тренируется с клубом Первой лиги – своенравный защитник первым покинул Львов
Хмельничане хотят подписать Валерия Болденкова и Сергея Симинина. Оба игрока присоединятся к команде Виталия Костышина в статусе свободных агентов.
Напомним, 28-летний Болденков – воспитанник Динамо. Выступал за молдавский Петрокуб, Волынь и армянский Пюник. Последним клубом Валерия были Карпаты, которые он покинул 1 июля. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.
35-летний Симинин начинал в Заре. Успел поиграть за Волынь (трижды), Гелиос, Ворсклу, Александрию, Верес и Карпаты. В начале июля покинул Львов, где бегал с ноября 2022 года. Transfermarkt правит за игрока 50 тысяч евро.
Ранее СМИ сообщали об еще одном потенциальном новичке хмельничан – с командой тренируется Алексей Дитятьев, который первым покинул Львов.
Напомним, Подолье пропустило сезон 2022/23 из-за войны, однако уже вернулось к соревнованиям и в новом чемпионате сыграет в группе А Первой лиги.
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