Валерий Болденков и Сергей Симинин могут присоединиться к Подолью.

Подолье может усилиться двумя опытными защитниками, сообщает FootBoom.

Дитятьев тренируется с клубом Первой лиги – своенравный защитник первым покинул Львов

Хмельничане хотят подписать Валерия Болденкова и Сергея Симинина. Оба игрока присоединятся к команде Виталия Костышина в статусе свободных агентов.

Напомним, 28-летний Болденков – воспитанник Динамо. Выступал за молдавский Петрокуб, Волынь и армянский Пюник. Последним клубом Валерия были Карпаты, которые он покинул 1 июля. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

35-летний Симинин начинал в Заре. Успел поиграть за Волынь (трижды), Гелиос, Ворсклу, Александрию, Верес и Карпаты. В начале июля покинул Львов, где бегал с ноября 2022 года. Transfermarkt правит за игрока 50 тысяч евро.

Ранее СМИ сообщали об еще одном потенциальном новичке хмельничан – с командой тренируется Алексей Дитятьев, который первым покинул Львов.

Напомним, Подолье пропустило сезон 2022/23 из-за войны, однако уже вернулось к соревнованиям и в новом чемпионате сыграет в группе А Первой лиги.

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