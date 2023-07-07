Центральний оборонець Олексій Дитятьєв підтримує форму у Поділлі, повідомляє Sportarena.

Дитятьєв визначився щодо свого майбутнього після несподіваного відходу зі Львова

Крім варіанта з хмельницькою командою, Дитятьєв також має на руках дві пропозиції від клубів УПЛ.

Нагадаємо, останнім колективом Дитятьєва був Львів, який він покинув 15 травня, розірвавши угоду з "містянами". Transfermarkt оцінює 34-річного гравця у 50 тисяч євро.

До слова, Поділля пропустило сезон 2022/23 через війну, однак вже повернулось до змагань і у новому чемпіонаті зіграє у групі А Першої ліги.

Кіпер-гренадер із Севастополя, бомбардир з англійським досвідом і талант з аматорського футболу: нові імена УПЛ