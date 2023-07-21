"Спроби СК Дніпро-1 підписати Сидорова з МФК Металург? Перша пропозиція була у 300 тисяч доларів, яку відхилили. Друга пропозиція була у 400 тисяч, і її теж відхилили. За моєю інформацією, Металург із урахуванням усіх бонусів на дистанції хотів отримати за Сидорова близько мільйона.

Клуб УПЛ перехопив форварда, якого хотів підписати СК Дніпро-1 за майже втричі більшу суму

Виглядає так, що Металіст 1925 використовують як вітрину, щоб засвітити гравця на іншому рівні, і хтось його викупить. Металург зберіг на нього більшу частину прав. Харків'яни отримають нормального форварда, а потім 20-25-30 відсотків із його продажу", – поділився Співаковський в програмі ТаТоТаке.

Зауважимо, що у складі МФК Металург Сидоров став другим найкращим бомбардиром Першої ліги 2022/23, забивши 11 голів.

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