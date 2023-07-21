"Попытки СК Днепр-1 подписать Сидорова с МФК Металлург? Первое предложение было в 300 тысяч долларов, которое отклонили. Второе предложение было в 400 тысяч, и его тоже отклонили. По моей информации, Металлург с учетом всех бонусов на дистанции хотел получить за Сидорова около миллиона.

Клуб УПЛ перехватил форварда, которого хотел подписать СК Днепр-1 за почти втрое большую сумму

Выглядит так, что Металлист 1925 используют как витрину, чтобы засветить игрока на другом уровне, и кто-то его выкупит. Металлург сохранил на него большую часть прав. Харьковчане получат нормального форварда, а потом 20-25-30 процентов с его продажи", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Заметим, что в составе МФК Металлург Сидоров стал вторым лучшим бомбардиром Первой лиги 2022/23, забив 11 голов.

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