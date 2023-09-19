Монреаль розірвав угоду з атакувальним півзахисником Матко Мілевічем, інформує Montreal Gazetta. Під час виступів в аматорській лізі Канади Мілевіч вдарив свого суперника по обличчю після запеклої перепалки, за що отримав дискваліфікацію.

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Однак для уникнення цієї дискваліфікації 22-річний аргентинець продовжив грати в аматорській лізі під вигаданими іменами. У підсумку він зіграв під псевдонімом три матчі і забив 6 м'ячів, що є порушенням його контракту з МЛС. Повідомляється, що Матко грав в аматорській лізі Квебека, тому що був незадоволений браком ігрового часу в Монреалі.

У нинішньому сезоні Мілевіч зіграв у МЛС 184 хвилини, протягом яких встиг відзначитися однією гольовою передачею. Його річна зарплата становила 500 тисяч доларів.

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