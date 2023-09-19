Монреаль расторг соглашение с атакующим полузащитником Матко Милевичем, информирует Montreal Gazetta. Во время выступлений в любительской лиге Канады Милевич ударил своего соперника по лицу после ожесточенной перепалки, за что получил дисквалификацию.

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Однако для избегания этой дисквалификации 22-летний аргентинец продолжил играть в любительской лиге под вымышленными именами. В итоге он сыграл под псевдонимом три матча и забил 6 мячей, что является нарушением его контракта с МЛС. Сообщается, что Матко играл в любительской лиге Квебека, потому что был недоволен нехваткой игрового времени в Монреале.

В нынешнем сезоне Милевич сыграл в МЛС 184 минуты, в течение которых успел отличиться одной голевой передачей. Его годовая зарплата составляла 500 тысяч долларов.

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