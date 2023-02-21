"Свіжий старт? Так. Тренер любить дисципліну, і це те, що я завжди також вважав важливим. Для захисника це – номер один, на мою думку. Потрібно бути стабільним, контролювати кожен момент гри. Однак це важливо на кожній ділянці поля, не лише у захисті.

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Знаю, що Дайч може зробити мене кращим. У нього є різні ідеї, завжди можна чогось навчитися у нового тренера, що я зараз і роблю. У мене хороші відчуття. Ми знаємо, що попереду важка робота. Впродовж своїх останніх 18 місяців у Динамо я працював з Мірчею Луческу, який також був хорошим тренером. На кожному занятті ми бігали по 7-8 кілометрів.

Такі тренування важкі, але корисні. Ти можеш відчути перевагу, коли в останні 20 хвилин можеш бігти настільки ж сильно, як і в перші 20 хвилин. Знаємо, що зараз не знаходимося на своєму місці. Це не та позиція, де заслуговує бути Евертон. Повинні бути кращими та боротимемося за це", – зазначив Миколенко в інтерв'ю офіційному сайту Евертона.

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