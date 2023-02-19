Зінченко нарешті забиває в АПЛ, Миколенко допоміг Евертону перемогти: виступи українців у чемпіонаті Англії
19 лютого 23:32 - Читать на русском
"Футбол 24" оцінює виступ ще двох українців в чемпіонаті Англії – Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.
Олекснадр Зінченко зумів забити перший гол у Прем'єр-Лізі, зрівнявши рахунок проти Астон Вілли (4:2). Завдяки перемозі Арсенала та осічкам суперників команда Артети продовжує утримувати лідерство в АПЛ.
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Паралельно Евертон мінімально переміг Лідс – конкурента у боротьбі за виживання. Віталій Миколенко відіграв повний поєдинок, надійно зігравши в захисті, чим допоміг "ірискам" здобути важливу перемогу.
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