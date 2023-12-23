Клуб з передмістя Мадрида офіційно повідомив, що формально домашній матч 19-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано (2 січня) проведе на арені Атлетіко – Ванда Метрополітано.

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Стадіон Хетафе, Колісеум, нарешті відбуде дискваліфікацію, яку виписали ще у 2017 році. Тоді "асулонес" зійшлися з Тенеріфе у фіналі плей-офф Сегунди. Після мінімальної гостьової поразки Хетафе вдома виграв 3:1 і повернувся в еліту. Фанати підмадридців вискочили на поле, палили димові шашки, виривали крісла і ледь не побили гостьових вболівальників. Ла Ліга покарала Хетафе штрафом та повною дискваліфікацією Колісеума на один матч.

Керівництво "асулонес" подавало кілька апеляцій, сподіваючись уникнути бана арени. Втім, у листопаді цього року суд постановив відбути його. Хетафе звернувся до сусідів з Атлетіко, і ті надали Ванда Метрополітано для проведення скромного мадридського дербі.

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