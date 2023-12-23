Клуб из пригорода Мадрида официально сообщил, что формально домашний матч 19-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано (2 января) проведет на арене Атлетико – Ванда Метрополитано.

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Стадион Хетафе, Колисеум, наконец-то отбудет дисквалификацию, выписанную еще в 2017 году. Тогда "асулонес" сошлись с Тенерифе в финале плей-офф Сегунды. После минимального гостевого поражения Хетафе дома выиграл 3:1 и вернулся в элиту. Фанаты подмадридцев выскочили на поле, жгли дымовые шашки, вырывали кресла и чуть не избили гостевых болельщиков. Ла Лига наказала Хетафе штрафом и полной дисквалификацией Колисеума на один матч.

Руководство "асулонес" подавало несколько апелляций, надеясь избежать бана арены. Впрочем, в ноябре этого года суд постановил отбыть его. Хетафе обратился к соседям с Атлетико, и они предоставили Ванда Метрополитано для проведения скромного мадридского дерби.

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