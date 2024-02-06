Клуб Ла Ліги довів свого гравця до сліз – він покидає команду через 9 сезонів
Уругвайський захисник Даміан Суарес розірвав контракт із Хетафе за обопільною згодою.
Суарес вирішив покинути Хетафе і отримав схвалення від клубу. Як інформує офіційний сайт "темно-синіх", за 9 сезонів у складі команди Даміан провів 295 матчів у всіх турнірах і став рекордсменом клубу за кількістю зіграних матчів у Ла Лізі.
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На своїй прощальній прес-конференції уругваєць не зміг стримати сліз. "Усі чудово знають, що значить для мене Хетафе", – зазначив він. Згідно з Marca, Суарес підпише контракт із бразильським Ботафого. Бразильська Серія А стане для 35-річного ветерана проміжним етапом – він має намір завершити ігрову кар'єру у себе на батьківщині.
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