Суарес вирішив покинути Хетафе і отримав схвалення від клубу. Як інформує офіційний сайт "темно-синіх", за 9 сезонів у складі команди Даміан провів 295 матчів у всіх турнірах і став рекордсменом клубу за кількістю зіграних матчів у Ла Лізі.

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На своїй прощальній прес-конференції уругваєць не зміг стримати сліз. "Усі чудово знають, що значить для мене Хетафе", – зазначив він. Згідно з Marca, Суарес підпише контракт із бразильським Ботафого. Бразильська Серія А стане для 35-річного ветерана проміжним етапом – він має намір завершити ігрову кар'єру у себе на батьківщині.

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