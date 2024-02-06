Суарес решил покинуть Хетафе и получил одобрение от клуба. Как информирует официальный сайт "тёмно-синих", за 9 сезонов в составе команды Дамиан провёл 295 матчей во всех турнирах и стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге.

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На своей прощальной пресс-конференции уругваец не смог сдержать слёз. "Все прекрасно знают, что значит для меня Хетафе", – отметил он. Согласно Marca, Суарес подпишет контракт с бразильским Ботафого. Бразильская Серия А станет для 35-летнего ветерана промежуточным этапом – он намерен завершить игровую карьеру у себя на родине.

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