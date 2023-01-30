Спеція намагається підсилити склад, щоб уникнути важкї боротьби за виживання в Серії А.

"Орли" офіційно оголосили про оренду нападника Роми Ельдора Шомуродова до кінця сезону. За даними Transfermarkt, столичний клуб отримає 1,5 млн євро.

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Шомуродов яскраво проявив себе у Дженоа і влітку 2021-го отримав запрошення від Роми. "Вовки" заплатили солідні 18 млн євро, але зараз навряд задоволені цієї інвестицією. За півтора сезону узбек награв 48 матчів і забив лише 6 голів. У нинішній кампанії Моурінью взагалі довірив Шомуродову лише 150 хвилин на полі, а той віддячив одним м'ячем в Лізі Європи.

Нагадаємо, що Спеція йде на 17 сходинці Серії А. Клуб Віктора Коваленка випереджає зону вильоту на 6 очок, але Верона сьогодні ще зіграє свій матч проти Удінезе і може скоротити відставання.

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