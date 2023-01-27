Півзахисник Спеції Віктор Коваленко отримав травму у матчі 20-го туру Серії А проти Болоньї. Українець вийшов у старті, однак на 14-й хвилині під час боротьби у центрі поля відчув дискомфорт у нозі і спочатку присів, а згодом взагалі ліг на газон. Лікарі не змоли поставити на ноги 26-річного футболіста, і Лука Готті змушений був випускати Даніеля Мальдіні.

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Камери вихопили момент, коли наставник Спеції розпитував Коваленка про самопочуття, а згодом гравець у супроводі медперсоналу покинув стадіон. Лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк має своє пояснення травми українця.

"Нагадаю, що це вже 4 м'язова травма гравця у сезоні і 8 загалом за період у Спеції. Причин у такої серії може бути багато. Перенавантаження, невнормованість режиму навантажень і відновлення, перетренованість, передчасний перехід від одної стадії реабілітації до іншої. Так чи інакше гравець брав вже достатньо пауз для заліковування травм, які знову і знову повертаються.

Скоріш за все, мова йде про адаптацію, період якої затягнувся. Як правило, таке трапляється з гравцями, які пізно їдуть у Європу. Змінювати режим тренувань і відпочинку у 25-26 років, після того коли ти жив в умовах довгих літніх і зимових пауз буває складно, організм повинен адаптуватися, на це потрібен час. Історії Ярмоленка та Коноплянки це лише підтверджували, коли після зміни ліги і країни доводилося потерпати від м’язових травм", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.



Нагадаємо, у жовтні 2022 року Коваленко отримав пошкодження, через яке пропустив 2 місяці. У поточному сезоні він провів за Спецію 10 матчів, результативними діями не відзначався.

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