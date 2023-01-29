Наполі прекрасний. Не втомлюємося повторювати. Команда в Лучано Спаллетті збалансована та навчена. Спостерігати за атаками неаполітанців одне задоволення. Завдяки хорошим зв'язкам на флангах вони доправляються м'яч у фінальну третину, а там Кварацхелія та Осімхен вирішують епізоди на індивідуальному класі.

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Гострий удар Хвічі потягнув голкіпер, але грузин через кілька хвилин все ж досяг свого. Партнери вивели Кварацхелію на вільний простір, а він навісив на дальню стійку, де Осімхен вишукано обробив м'яч і гарматним ударом вивів Наполі вперед. Нігерієць міг оформити дубль після подачі справа – забракло влучності.

Рома отримувала шанси здебільшого після подарунків лідера Серії А. Кім і Мерет через непорозуміння ледь не створили автогол, однак м'яч пролетів у сантиметрах від воріт. Перед перервою була обрізка на лівому фланзі, після якої шикарну позицію для удару отримав Спінаццола.

На початку другого тайму римляни спробували переламати хід матчу серією атак. "Вовки" розіграли головний козир – стандарти. Крістанте після кутового ледь не забив на ближній стійці, а Ібаньєс погано зіграв на добиванні. І все одно кращі атаки будував Наполі. Кварацхелія не влучив по м'ячу біля 11-метрової позначки, а Лосано завершив контратаку ударом під поперечину (витягнув воротар).

Рома все-таки знайшла свій гол. Гості взяли кількістю, насідаючи на ворота без явних моментів. Один навіс, другий – Залевскі виконав високу подачу, а Ель-Шаараві замкнув дальню стійку. Можна сказати, що Жозе Моурінью вгадав із заміною. Але цього виявилося мало. Наполі на останніх хвилинах вирвав перемогу завдяки точному удару Джованні Сімеоне після кількох вертикальних пасів.

Наполі набрав 53 бали та відновив 13-очковий гандикап на чолі Серії А. Чемпіонський характер, чемпіонська удача. Рома з 37 пунктами залишилася шостою в турнірній таблиці.

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