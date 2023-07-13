Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR аналізує успішний сезон Марка ван Боммеля та його команди.

Драматична розв'язка

Кінцівка минулого сезону у Лізі Жупіле справедливо може називатися найбільш шаленою у Європі. Навіть заочне змагання Борусії та Баварії не зрівняється з чемпіонською розв’язкою у Бельгії. Перед останнім туром на трофей претендували одразу три команди: Антверпен, Уніон Сент-Жилуаз та Генк. На той момент у перших двох було по 46 очок, у Генка – 45.

Заключний ігровий день подарував зустріч Уніона та Брюгге і Генка з Антверпеном. Події розвивалися таким чином, що кожна із команд по кілька разів у режимі лайв перебувала на першому місці. Наприклад, до 89-ї хвилини чемпіоном ставав Уніон, згодом на вершину заліз Генк, але все змінив гол Тобі Алдервейрелда на четвертій компенсованій хвилині – Антверпен став чемпіоном!

| Het moment waar iedereen op heeft gewacht: pic.twitter.com/EYGbmwEN8N — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) June 4, 2023

Найбільш зірковий гравець Червоних шаленим ударом приніс своїй команді бажану нічию (2:2) та п’ятий в історії чемпіонський трофей.

Таким чином, вперше за 143 роки існування Антверпену вдалося виграти золотий дубль. Ще раніше, наприкінці квітня, портова команда здобула ще й кубок країни (четвертий за ліком). Творцями особливого досягнення Антверпена стали нідерландські легенди: Марк ван Боммель та Марк Овермарс.

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Дует Марків

У березні минулого року Марк Овермарс став спортивним директором клубу. Після гучного сексуального скандалу в Аяксі екс-зірці Арсеналу та Барселони вдалося отримати ще один шанс. Овермарс розпочав побудову нового клубу і залучив до процесу екс-партнера зі збірної Нідерландів Марка ван Боммеля. Той перебував у не найкращій диспозиції – він відверто провалився у Вольфсбургу, де відпрацював менше чотирьох місяців.

Антверпену вдалося нашвидкуруч запросити згаданого вже Алдервейрелда, а також Вінсента Янссена, який після невдачі у Тоттенхемі виступав у Мексиці. Крім того, Овермарс взяв із Герти Юргена Еккеленкампа, з яким перетинався в Аяксі. А ще бельгійці вигідно орендували у Ніцци Келвіна Стенгса, який разом з Еккеленкампом став найкращим асистентом команди.

Однак не можна сказати, що сезон легко складався для Овермарса та ван Боммеля. Восени Червоні трохи загальмували (чотири матчі без перемог), а наприкінці року Овермарс потрапив у лікарню через інсульт. На щастя, все минулося. Головний тренер також відчував серйозний тиск, а після перемоги в Кубку розповів про це публічно: "Тепер ніхто не може сказати, що я нічого не виграв як тренер. Останнім часом я це чув частіше. Люди просто забувають, що я працюю лише свій другий повний сезон".

Колекціонер трофеїв та скандалів

Нічого дивного, якщо ви не симпатизували ван Боммелю під час його кар’єри футболіста. Марк не намагався комусь сподобатися і не грав роль хорошого хлопця. Справа не лише у систематичних попередженнях та вилученнях внаслідок брудної гри. Ван Боммель майже безперервно скандалив зі своїми та чужими.

Чи не найяскравіший момент – жест нідерландця на адресу вболівальників Реала після забитого м’яча у Лізі чемпіонів-2007. І хоч за таку поведінку рефері його не покарав, той поєдинок Марк все одно до кінця не дограв через вилучення. Цікаво, що свій дебют в ЛЧ ван Боммель також відзначив червоною карткою. 1999-го ще у складі ПСВ 22-річний дебютант брутально штовхнув у спину Лотара Маттеуса, старшого на 16 років.

Інший особливий епізод – бійка на тренуванні ван Боммеля та Тимощука. Тоді ми, звичайно, обурювалися – чому Марк кинувся на свого одноклубника. Зараз ту новину сприймаємо по-іншому.

Хай там як, ван Боммель став першим в історії капітаном Баварії не з німецьким паспортом. Попри постійні скандали та бійки, Марк залишався ключовим футболістом у роздягальні мюнхенців. А керівництво клубу пояснювало такий вибір ще й інтелектуальними здібностями ван Боммеля, який володів кількома мовами.

Про рівень ван Боммеля-футболіста свідчать його трофеї. Він виграв фактично усе, що міг. Чемпіонства у Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Італії (не кажучи вже про Кубки та Суперкубки), а також тріумф у Лізі чемпіонів з Барселоною 2006-го. Здається, цього сповна вистачає для того, щоб вважатися легендою.

Історичний старт

Востаннє Антверпен ставав найсильнішою командою Бельгії далекого 1957-го. У розіграші Кубка чемпіонів Червоні потрапили на мадридський Реал із Хенто та ді Стефано. Майбутній переможець турніру легко впорався з суперником: 2:1 та 6:0.

Наступного разу Антверпен заявив про себе у Європі на початку 90-х. Після здобуття Кубка Бельгії команда пробилася до фіналу Кубка володарів кубків-1993. Проте у вирішальному матчі бельгійці програли Пармі 1:3. У наступні десятиліття команда з портового міста не була грандом бельгійського футболу і навіть вилітала у нижчий дивізіон.

Вже у серпні Антверпен зіграє у раунді плей-оф Ліги чемпіонів. Фактично хлопцям ван Боммеля залишається зробити один крок для потрапляння у груповий етап. На трансферному ринку чемпіон поки не проявляє активності: придбали 16-річного нігерійського нападника Джорджа Іленіхену та 20-річного вінгера зі Швеції Якоба Ондрейку. Натомість Антверпен продав у Айнтрахт основного центрбека еквадорця Вільяма Пачо. Та навіть без значного підсилення ван Боммель і компанія здатні поборотися у Лізі чемпіонів. Це буде особлива мандрівка.