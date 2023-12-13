Контрольный комитет Немецкого футбольного союза (DFB) наложил рекордный штраф в размере 595 тысяч евро на Кёльн, информирует Kicker. Это – самый крупный штраф в истории Бундеслиги, и он наложен на клуб за использование болельщиками фейерверков перед и во время матча против Боруссии М (3:1).

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Из-за сильного задымления на стадионе "РейнЭнерги" матч 22 октября начался на шесть минут позже запланированного. Руководство клуба уже опротестовало это решение, сославшись на принципиальность противостояния – встречи между Кёльном и Гладбахом известны как "рейнское дерби". "Вместе с нашими сотрудниками службы безопасности и сторонниками мы сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех участников. Это наказание далеко от реальности немецкого футбола и фанатской культуры. Мы будем активно выступать за корректировку уголовных мер", – отметил генеральный менеджер "козлов" Кристиан Келлер.

По итогам 14 туров чемпионата Германии Кёльн занимает 16-е место в турнирной таблице.

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