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Клуб Бекхема вперше у своїй історії здобув перемогу, засмутивши чемпіона Європи

19:31 - Читать на русском
Клуб Бекхема вперше у своїй історії здобув перемогу, засмутивши чемпіона Європи
Інтер Маямі – Орландо Сіті – 3:2 / фото ФК Інтер Маямі

Інтер Маямі нарешті переміг у чемпіонаті МЛС, обігравши Орландо Сіті в матчі 5-го туру місцевої першості.

Чемпіонат МЛС 2020, 5-й тур

Інтер Маямі – Орландо Сіті – 3:2

Голи: Карранса, 12, 23, Пісарро, 49 – Діке, 18, Нані, 80

Клуб Бекхема непогано провів перший тайм завдяки дублю Карранси, хоч і пропустив від Діке. Одразу по перерві Пісарро збільшив відрив. Орландо Сіті знову скоротив відставання завдяки голу Нані, однак Інтер втримав перемогу – першу в своїй історії.

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Таким чином, клуб Бекхема набрав 3 очки та опинився на передостанньому місці, Орландо Сіті з 8 пунктами залишився шостим.

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Світ Девід Девід Бекхем МЛС Орландо Сіті Інтер Маямі Інтер Маямі
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