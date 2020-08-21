Парад легенд Динамо і колізей смерті: призовий кросворд від головного редактора

Мої вітання, друзі! Конкурс кросвордів вийшов із міні-відпустки і готовий забезпечити вас свіжими та якісними головоломками, а також крутими призами. Тим часом клуб футбольних ерудитів продовжує розширюватися і ми вітаємо нового учасника!

"Дозвольте приєднатися до вашого конкурсу. Дуже бракувало їх на сайті, – пише Олег Валах. – Шкода, раніше не помітив, що з'явились конкурсні словохрести. Не знаю, як попередні, а даний кросворд виявився не тривіальним. Пошук відповідей розтягнувся на три вечори. Не знаю чому, але найскладнішим стало питання про Картуху. В процесі розгадування неодноразово виникало бажання все те кинути і піти займатись якимись іншими вечірніми розвагами. Але ж на кону футболка Метра – азарт переміг лінь. Сподіваюсь, помилок не допустив. Дякую за забаву".

Помітно, що севільський стадіон ще не одному конкурсанту додав серйозного клопоту. Ось, приміром, Василь Рошинець також збився з ніг у пошуках правильної відповіді: "Щодо кросворда №10, то, в принципі, він не складний, лише з назвою Олімпійського стадіону трохи помучився. Перепробував і "Камп Ноу", і "Сан-Сіро", навіть "Лужники" (хоча щодо останнього зразу були сумніви – не вставить львів’янин у кросворд гордість м*скалів). Коли вже виходила назва "Картуха", спочатку не повірив, думав, щось сплутали, адже виходила якась російськомовна блатна назва. Повірив, коли з’ясував, що в Севільї є материковий острів Ла-Картуха, на якому розташований Олімпійський стадіон. Стадіон, на якому, на жаль, не проводилися жодні Олімпійські ігри".

Традиційно полюбляє коментувати свої творчі пошуки Максим Шемчук. Цього разу вийшло по-особливому щиро та темпераментно: "Нижня половина склалася без гугла абсолютно, у верхній, Картоха стадіон, це було нереально. :) І трохи не сходилось, поки я Карпа Каталіном писав. Добре, що Кетелін теж встиг докрутити. Ну і новачки клубів у N році – питання, які можна лише після розгадування букв брати. А польський суддя навіть не гуглиться нормально! Як брати?"

Можливо, дійсно мають рацію Олександр та Євген Татаринови, які пропонують ідею: "Оскільки переможця визначає жереб, то можна було складати простіші кросворди – і учасників стало б більше".

Усі правильні відповіді на кросворд №10 "Машина смерті в атаці Динамо, король повітря із Карпат"

Горизонтально: 1. Сонг. 5. Фура. 8. Картуха. 9. Бока. 10. Танк. 12. Низ. 13. Тода. 16. Арад. 19. Кетелін. 21. Ром. 22. Одд. 24. Еден. 25. Іржі. 26. Кур. 28. Ден. 29. Відігал. 32. БАТЕ. 33. Янош. 35. Ман. 36. Шарп. 39. Даум. 42. Босежур. 43. Сені. 44. Атсу.

Вертикально: 2. Око. 3. НАК. 4. Гранат. 5. Футзал. 6. Уха. 7. Ран. 9. Бут. 11. Кед. 14. Окодува. 15. Демеріт. 17. Ріордан. 18. Анджело. 20. Ер. 21. Рек. 23. Дін. 27. Лі. 30. Демпсі. 31. Гянджа. 32. Бош. 34. Шум. 37. Абе. 38. Рон. 40. Аут. 41. Урс.

Сліпим жеребом визначився переможець ювілейного, десятого розіграшу. Ним став Віталій Козьма із смт Піщанка, що на Вінничині. Це вже другий тріумф пана Козьми у нашому конкурсі. Фірмова футболка із зображенням Мирона Маркевича готова вирушати в дорогу – тільки вкажіть, не зволікаючи, оптимальний для вас розмір.

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Сьогодні розігруємо ще одну топову футболку, але цього разу – із просто-таки царським принтом. Хтось шанує Андрія Шевченка за ратні подвиги у Динамо та збірній України, хтось ностальгує за його виступами у Мілані, проте залишатися до Шеви байдужим – нереально. У вересні наша національна команда розпочинає свій шлях у Лізі націй. Покваптеся підійти до цього дійства у всеозброєнні.

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 3 вересня включно).

3. Серед усіх авторів правильних відповідей ми визначимо одного (!) переможця, якому й відправимо фірмову футболку. Результати розіграшу – 4 вересня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Голкіпер київського Динамо, який трагічно загинув. 7. Харизматичний наставник клубу АПЛ. 8. Свого часу – дорогий, розпіарений, але вкрай незабивний російський форвард. 9. Європейська збірна, яка припинила своє існування. 11. Футбольний клуб бельгійців – його підкосило банкрутство. 14. Один із найбільш пам’ятних легіонерів Волині Кварцяного. Звісно ж – гренадер. 16. Місто, в якому Карлос Вальдеррама підіймав футбол. 17. Клуб із Західної України в професіональному футболі 2000-х. 18. Легендарний екс-голкіпер Дербі Каунті та Сандерленда, якого порівнювали із персонажем Шварценеггера. Як його звали? 19. Єврокубковий суперник київського Динамо у 90-х. 20. Воротар ФК Львів кінця "нульових". 22. Титулований клуб французів. 24. Гравець збірної США на ЧС-1950, ветеран війни із міноносця. 26. Футболісти на трансферному ринку. 27. Спрощена назва клубу – багаторазового чемпіона Японії. 29. Культовий футбольний колізей, трибуни якого стали свідками загибелі 74 уболівальників.

Вертикально: 1. Невелика фанатська група. 2. Ім'я одного з новачків Дніпра у сезоні 2007/08. 3. Півзахисник, провідна зірка київського Динамо 80-х (ім'я). 4. Дерево з герба держави, збірна якої ніколи не грала на чемпіонатах світу. 5. Бомбардир тбіліського Динамо 1960-70-х. 6. Зірка атаки Дніпра, виїхав у Францію. 10. Вихованець Лаціо кінця 90-х, найкращий період кар’єри провів у Наполі та Удінезе. 12. Клуб із батьківщини Карела Поборскі. 13. Колишній клуб рідної Вищої ліги. 14. Як звали президента Севільї середини XX століття? 15. Батько – штангіст. Мати – гімнастка. А син – легенда Арарата. Як його звали? 21. І ще одне ім’я – партнера Маліновського в Аталанті. 23. Топовий оборонець, який протистоятиме збірній України на Євро-2020. 24. Територія чемпіонату, не визнаного цивілізованим футбольним світом. 25. Володар "Золотого м’яча". 26. І Хітон, і Хаддлстоун. 28. Частина назви клубу, який по праву вважається флагманом всього африканського футболу.

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