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Матюйді офіційно став першою зіркою в клубі Бекхема

15:21 - Читать на русском
Матюйді офіційно став першою зіркою в клубі Бекхема
Блез Матюйді / фото: ФК Інтер Маямі

Французький хавбек Блез Матюйді продовжить кар'єру за океаном.

"Я дуже радий вітати мого друга Блеза Матюйді в Інтері. Він обдарований гравець та чудова людина.

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Мати в складі чемпіона світу – важливий момент і для власників клубу, і для уболівальників. Те, що в клуб прийшов мій колишній одноклубник, – особливий момент для мене", – прокоментував трансфер власник Інтер Маямі Девід Бекхем.

Умови контракту Матюйді не зазначаються. Француз гратиме під 8-м номером. Зазначимо, що Блез провів в Ювентусі три сезони і виграв п'ять трофеїв, включаючи три чемпіонські титули. Додамо, що він встиг пограти з Девідом Бекхемом у складі ПСЖ.

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