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Клуб Бекхэма впервые в своей истории одержал победу, расстроив чемпиона Европы

19:31 - Читати українською
Клуб Бекхэма впервые в своей истории одержал победу, расстроив чемпиона Европы
Интер Майами – Орландо Сити – 3:2 / фото ФК Интер Майами

Интер Майами наконец победил в чемпионате МЛС, обыграв Орландо Сити в матче 5-го тура местного первенства.

Чемпионат МЛС 2020, 5-й тур

Интер Майами – Орландо Сити – 3:2

Голы: Карранса, 12, 23, Писарро, 49 – Дике, 18, Нани, 80

Клуб Бекхэма неплохо провел первый тайм благодаря дублю Каррансы, хоть и пропустил от Дике. Сразу после перерыва Писарро увеличил отрыв. Орландо Сити снова сократил отставание благодаря голу Нани, однако Интер удержал победу – первую в своей истории.

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Таким образом, клуб Бекхэма набрал 3 очка и оказался на предпоследнем месте, Орландо Сити с 8 пунктами остался шестым.

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Теги
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