Клуб Бекхэма впервые в своей истории одержал победу, расстроив чемпиона Европы

Интер Майами наконец победил в чемпионате МЛС, обыграв Орландо Сити в матче 5-го тура местного первенства.

Чемпионат МЛС 2020, 5-й тур

Интер Майами – Орландо Сити – 3:2

Голы: Карранса, 12, 23, Писарро, 49 – Дике, 18, Нани, 80

Клуб Бекхэма неплохо провел первый тайм благодаря дублю Каррансы, хоть и пропустил от Дике. Сразу после перерыва Писарро увеличил отрыв. Орландо Сити снова сократил отставание благодаря голу Нани, однако Интер удержал победу – первую в своей истории.

Матюиди официально стал первой звездой в клубе Бекхэма

Таким образом, клуб Бекхэма набрал 3 очка и оказался на предпоследнем месте, Орландо Сити с 8 пунктами остался шестым.

Парад легенд Динамо і колізей смерті: призовий кросворд від головного редактора