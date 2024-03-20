В очікуванні матчу збірної України вистачає і новин про клуби, трансфери та скандали.

21-й тур УПЛ виявився розірваним через матчі національної команди, яка уже у четвер зустрінеться у півфіналі плей-оф із Боснією та Герцеговиною. Це не стало на заваді деяких команд, які відверто здивували. Львівський Рух з легкістю гранда познущався з Металіста 1925 (4:1). Віктору Скрипнику досі не вдається здобути дебютної перемоги на чолі харків'ян.

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Оболонь шокувала амбітне житомирське Полісся (1:0), яке уже на 2-й хвилині матчу залишилося в меншості, а Кривбас вимучив перемогу над Колосом (1:0), пробивши Кирила Фесюна на 90+5 хвилині. До слова, шанси перспективного українського голкіпера перебратися до Шахтаря зросли. Теперішнім кіпером "гірників" Дмитром Різником зацікавилися кілька середняків АПЛ.

У новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24 до вашої уваги – огляд матчів 21-го туру УПЛ і чутки, пов’язані із ймовірними трансферами українців до єврочемпіонатів.