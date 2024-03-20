В ожидании матча сборной Украины хватает и новостей о клубах, трансферах и скандалах.

21-й тур УПЛ оказался разорванным из-за матча национальной команды, которая уже в четверг встретится в полуфинале плей-офф с Боснией и Герцеговиной. Это не помешало некоторым командам, которые откровенно удивили. Львовский Рух с легкостью гранда поиздевался над Металлистом 1925 (4:1). Виктору Скрипнику до сих пор не удается одержать дебютную победу во главе харьковчан.

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Оболонь шокировала амбициозное житомирское Полесье (1:0), которое уже на 2-й минуте матча осталось в меньшинстве, а Кривбасс вымучил победу над Колосом (1:0), пробив Кирилла Фесюна на 90+5 минуте. К слову, шансы перспективного украинского голкипера перебраться в Шахтер возросли. Нынешним кипером "горняков" Дмитрием Ризныком заинтересовались несколько середняков АПЛ.

В новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24 вашему вниманию – обзор матчей 21-го тура УПЛ и слухи, связанные с вероятными трансферами украинцев в еврочемпионаты.