Кінцівка матчу 10 туру Бундесліги між Вердером і Штутгартом перетворилася на справжній цирк.

"Музиканти" вдома поступалися 0:1, а на 90+1 хвилині "привезли" максимально безглуздий другий гол.

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Топрак хотів скинути м'яч голкіперу Павленці, який вийшов за межі карного майданчика. Передача вийшла надто м'якою, і двох невдах покарав Сілас Вамангітука. Нападник Штутгарта вирішив організувати своє шоу – кілька секунд просто стояв перед порожніми воротами, допоки не підбіг принижений Павленка. Рефері показав конголезцю жовту картку за неспортивну поведінку.

Через кілька хвилин Зельке відквитав один м'яч, але на більше Вердер не спромігся – 1:2.

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