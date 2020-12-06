Штутгарт на виїзді впевнено переграв Вердер
В рамках недільної програми 10-го туру Бундесліги Вердер у рідних стінах поступився Штутгарту. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Німеччини 2020/21, 10-й тур
Вердер – Штутгарт – 1:2
Голи: Зельке, 90+3 – Вамангітука, 31 (пен), 90+1
Шальке – Байєр – початок о 19:00
Вердер у рідних стінах приймав Штутгарт. Гості відкрили рахунок на 31-й хвилині завдяки пенальті, який без особливих проблем реалізував Вамангітука. Більше нічого цікавого у першій половині зустрічі не відбулось, і команди пішли на перерву за мінімальної переваги швабів.
Бундесліга – космос! Баварія розписала приголомшливу нічию з РБ Лейпциг: сплановані голи, Коман – MVP, сходження зірочки
У другому таймі гольова засуха тривала аж до 90+1 хвилини, коли той же Вамангітука скористався помилкою голкіпера, який необачно зіграв на виході та забив у порожні ворота. Після цього бременці нарешті прокинулись і під завісу поєдинку один гол відквитав Зельке, але було вже занадто пізно. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Штутгарта – 1:2.