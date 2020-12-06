Чемпіонат Німеччини 2020/21, 10-й тур

Вердер – Штутгарт – 1:2

Голи: Зельке, 90+3 – Вамангітука, 31 (пен), 90+1

Шальке – Байєр – початок о 19:00

Вердер у рідних стінах приймав Штутгарт. Гості відкрили рахунок на 31-й хвилині завдяки пенальті, який без особливих проблем реалізував Вамангітука. Більше нічого цікавого у першій половині зустрічі не відбулось, і команди пішли на перерву за мінімальної переваги швабів.

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У другому таймі гольова засуха тривала аж до 90+1 хвилини, коли той же Вамангітука скористався помилкою голкіпера, який необачно зіграв на виході та забив у порожні ворота. Після цього бременці нарешті прокинулись і під завісу поєдинку один гол відквитав Зельке, але було вже занадто пізно. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Штутгарта – 1:2.

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