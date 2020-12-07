Концовка матча 10 тура Бундеслиги между Вердером и Штутгартом превратилась в настоящий цирк.

"Музыканты" дома уступали 0:1, а на 90+1 минуте "привезли" максимально глупый второй гол.

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Топрак хотел сбросить мяч голкиперу Павленке, который вышел за пределы штрафной. Передача вышла слишком мягкой, и двух неудачников наказал Силас Вамангитука. Нападающий Штутгарта решил организовать свое шоу – несколько секунд просто стоял перед пустыми воротами, пока не подбежал униженный Павленка. Рефери показал конголезцу желтую карточку за неспортивное поведение.

Через несколько минут Зельке отыграл один мяч, но больше Вердер ничего не мог – 1:2.

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