Кльоц: В матчі з Шахтарем Карпати доведуть, що нічия проти Динамо не була випадковістю

Півзахисник Карпат Дмитро Кльоц налаштовується разом з командою дати бій Шахтарю в рамках 13-го туру УПЛ.

"Давайте обійдемося без конкретики, головне, що обидва тренери професійно виконують свої функції. Хоча, не секрет, що Чижевський і Санжар роблять ставку на різні тактичні схеми. Важливо, щоб це було на користь команді.

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Нічия з Динамо? Думаю, що для багатьох це стало несподіванкою, але ми готувалися дати бій киянам. До того ж і відступати нам вже було нікуди. В цілому, ми виконали тренерську установку, перш за все, надійно зігравши в обороні.

У Шахтаря – довга лава запасних і навіть відсутність 2-3 ключових футболістів не впливає на ігровий стиль "гірників". Повертаючись до кубкового матчу Динамо – Шахтар потрібно сказати, що з Олексієм Михайличенком кияни помітно додали у фізпідготовці, та й в поєдинку з донеччанами вони завжди діють з позамежної самовіддачею. На мій погляд, саме ці чинники допомогли "біло-синім" вибити Шахтар з кубкового турніру.

Знаєте, всі вже скрупульозно вивчили Шахтар, володіють інформацією, як з ним грати, але у більшості кинути виклик не виходить. Дуже якісний у чемпіонів підбір виконавців. Переконаний, що наш шанс – в мінімізації втрат м'яча при переході з оборони в атаку, бо гірники майстерно використовують вільний простір. Ну і, звичайно, потрібно зіграти через не можу, і бажано, щоб фарт був на нашому боці.

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Маю велику надію, що ми не розчаруємо своїх уболівальників і доведемо, що нічия в Києві з Динамо не була випадковістю", – цитує Кльоца Команда1.

Додамо, що поєдинок 13-го туру між Карпатами та Шахтарем відбудеться завтра, 2 листопада. Стартовий свисток пролунає о 14:00. У попередньому турі львів'яни відстояли нічию проти Динамо (1:1).