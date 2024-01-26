Клоппу вже знайшли нову роботу – топ-збірна мріє про тренера, який вирішив покинути Ліверпуль
Юрген Клопп влітку покине Ліверпуль, тож став дуже привабливим кандидатом для команд, які шукають чи будуть шукати головних тренерів.
Німецький інсайдер Крістіан Фальк оперативно нагадав, де дуже хочуть бачити Клоппа: "Німеччині сумно за Ліверпуль через майбутню відставку Юргена Клоппа. Тепер ми сподіваємося, що він стане нашим тренером у циклі до ЧС-2026 року".
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Звісно, наразі немає жодної конкретики щодо такого сценарію. Втім, варто розуміти, що Клопп неодноразово повторював, що робота зі своєю національною командою є саме тією ціллю, якої йому хотілося б досягти.
Зараз збірну Німеччини очолює Юліан Нагельсманн. Це тимчасове рішення. Екс-наставник Баварії погодився підхопити збірну після відставки Хансі Фліка, але відразу поставив умову, що піде після домашнього Євро-2024. Нагельсманн хоче працювати у клубному футболі, тому не буде перешкодою для запрошення Клоппа в збірну.
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