Юрген Клопп влітку покине Ліверпуль, тож став дуже привабливим кандидатом для команд, які шукають чи будуть шукати головних тренерів.

Німецький інсайдер Крістіан Фальк оперативно нагадав, де дуже хочуть бачити Клоппа: "Німеччині сумно за Ліверпуль через майбутню відставку Юргена Клоппа. Тепер ми сподіваємося, що він стане нашим тренером у циклі до ЧС-2026 року".

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Звісно, наразі немає жодної конкретики щодо такого сценарію. Втім, варто розуміти, що Клопп неодноразово повторював, що робота зі своєю національною командою є саме тією ціллю, якої йому хотілося б досягти.

Зараз збірну Німеччини очолює Юліан Нагельсманн. Це тимчасове рішення. Екс-наставник Баварії погодився підхопити збірну після відставки Хансі Фліка, але відразу поставив умову, що піде після домашнього Євро-2024. Нагельсманн хоче працювати у клубному футболі, тому не буде перешкодою для запрошення Клоппа в збірну.

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