Юрген Клопп летом покинет Ливерпуль, потому стал очень привлекательным кандидатом для команд, которые ищут или будут искать главных тренеров.

Немецкий инсайдер Кристиан Фальк оперативно напомнил, где очень хотят видеть Клоппа: "Германии грустно за Ливерпуль из-за предстоящей отставки Юргена Клоппа. Теперь мы надеемся, что он станет нашим тренером в цикле к ЧМ-2026".

Клопп неожиданно объявил об уходе из Ливерпуля

Конечно, пока нет никакой конкретики по поводу такого сценария. Впрочем, следует понимать, что Клопп неоднократно повторял, что работа со своей национальной командой является той целью, которой ему хотелось бы достичь.

Сейчас сборную Германии возглавляет Юлиан Нагельсман. Это временное решение. Экс-наставник Баварии согласился подхватить сборную после отставки Ханси Флика, но сразу поставил условие, что уйдет после домашнего Евро-2024. Нагельсманн хочет работать в клубном футболе, потому не будет препятствием для приглашения Клоппа в сборную.

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