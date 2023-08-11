Клопп на сегодняшней пресс-конференции подтвердил, что Ливерпуль согласовал с Брайтоном трансфер Мойзеса Кайседо за 110 миллионов фунтов, который станет рекордным для британского рынка.

Ливерпуль выиграл "аукцион" за звезду Де Дзерби, согласовав трансфер за рекордные 110 млн фунтов

После этого тренеру вспомнили его же слова из 2016-го, когда немец резко высказался о переходе Погба в МЮ: "Если это футбол, то я больше не хочу в нем работать. Другие клубы тратят много и берут топ-футболистов. Я хочу вести бизнес иначе. Даже если бы у нас были такие деньги, я бы поступал не так".

Юргену намекнули на лицемерие. Пришлось оправдываться: "Все изменилось. Нравится ли мне это? Нет. Ошибался ли я? Да. Если вы хотите бросаться цитатами 5-летней давности – пожалуйста. Тогда я думал так. Сейчас понимаю, что ошибался. Все просто. Мы хотим собрать лучший состав в Ливерпуле".