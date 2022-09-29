Лівий захисник збірної Греції Костас Цімікас повернувся до клубної команди з новим іміджем.

Волосся гравця було зібрано в пучок, і головному тренеру Ліверпуля Юргену Клоппу нова зачіска свого підопічного не сподобалася.

Будинок півзахисника Ліверпуля пограбували, коли він перебував усередині

"Спочатку я подумав, що Дарвін Нуньєс схуд. Скільки тобі заплатити, щоб я міг зрізати це неподобство?" — пожартував Клопп на адресу Цімікаса.

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