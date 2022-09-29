Клопп пропонував гроші гравцеві Ліверпуля, щоб власноруч змінити його зачіску — кумедне відео
22:48 - Читать на русском
Юрген Клопп запропонував своєму підопічному Костасу Цімікасу грошей, щоб отримати можливість зістригти йому хвостик.
Лівий захисник збірної Греції Костас Цімікас повернувся до клубної команди з новим іміджем.
Волосся гравця було зібрано в пучок, і головному тренеру Ліверпуля Юргену Клоппу нова зачіска свого підопічного не сподобалася.
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"Спочатку я подумав, що Дарвін Нуньєс схуд. Скільки тобі заплатити, щоб я міг зрізати це неподобство?" — пожартував Клопп на адресу Цімікаса.
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