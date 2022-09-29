Клопп предлагал деньги игроку Ливерпуля, чтобы собственноручно изменить его прическу — забавное видео
29 сентября 22:48 - Читати українською
Юрген Клопп предложил своему подопечному Костасу Цимикасу денег, чтобы получить возможность состричь ему хвостик.
Левый защитник сборной Греции Костас Цимикас вернулся в расположение клубной команды с новым имиджем.
Волосы игрока были собраны в пучок, и главному тренеру Ливерпуля Юргену Клоппу новая причёска своего подопечного не понравилась.
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"Сначала я подумал, что Дарвин Нуньес похудел. Сколько тебе заплатить, чтобы я мог срезать это безобразие?" — пошутил Клопп в адрес Цимикаса.
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