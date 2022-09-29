Левый защитник сборной Греции Костас Цимикас вернулся в расположение клубной команды с новым имиджем.

Волосы игрока были собраны в пучок, и главному тренеру Ливерпуля Юргену Клоппу новая причёска своего подопечного не понравилась.

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"Сначала я подумал, что Дарвин Нуньес похудел. Сколько тебе заплатить, чтобы я мог срезать это безобразие?" — пошутил Клопп в адрес Цимикаса.

Klopp asking Kostas how much money he wants to cut his man bun off pic.twitter.com/2MHb2x0y3T — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) September 29, 2022

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