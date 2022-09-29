Будинок півзахисника Ліверпуля пограбували, коли він перебував усередині
20:51 - Читать на русском
Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен зазнав пограбування.
Будинок півзахисника Ліверпуля Алекса Окслейд-Чемберлена був пограбований, коли сам гравець разом із дружиною перебував усередині. Про це повідомляє ВВС Sport.
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Повідомляється, що інцидент стався о 22:45 за місцевим часом. Злодії вкрали прикраси та сумки.
Алекс Окслейд-Чемберлен одружився зі співачкою гурту Little Mix Перрі Едвардс на початку цього року. У пари є однорічний син.
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