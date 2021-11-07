"Сьогодні все вирішили кілька ключових моментів, певні ситуації мали завершитись на нашу користь.

Вест Хем – Ліверпуль – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Перший гол Вест Хем забив із фолом на воротарі. Рука гравця суперника заважає Алісону, як він може спіймати м'яч? Це дивно. Ми зрівняли рахунок та повністю контролювали гру, а вони лише контратакували.

У другому таймі ми не так добре грали, хотілося б, щоб наші гравці холоднокровніше реалізовували моменти. Суперники добре вміють контратакувати. Ми двічі пропустили після стандартів.

Ще був один момент, коли Крессвелл грубо відібрав м'яч у Хендерсона. Так, він зіграв у м'яч, але треба контролювати себе. Ось дві ситуації, які вплинули на гру.

Люди скажуть, що я виправдовуюсь, але я спокійний. Від судді потрібні нормальні рішення, але сьогодні їх не було", — цитує Клоппа ВВС.

Вест Хем піднявся на третю сходинку АПЛ, посунувши Ліверпуль на 4-ту.

Вест Хем завдав Ліверпулю першої поразки в сезоні й вийшов на 3 місце АПЛ – команда Ярмоли круто використала свої козирі