"Сегодня все решили несколько ключевых моментов, определенные ситуации должны были завершиться в нашу пользу.

Вест Хэм – Ливерпуль – 3:2 – видео голов и обзор матча

Первый гол Вест Хэм забил с фолом на вратаре. Рука игрока соперника мешает Алисону, как он может поймать мяч? Это удивительно. Мы сравняли счет и полностью контролировали игру, а они только контратаковали.

Во втором тайме мы не так хорошо играли, хотелось бы, чтобы наши игроки хладнокровнее реализовывали моменты. Соперники хорошо умеют контратаковать. Мы дважды пропустили после стандартов.

Еще был один момент, когда Крессвелл грубо отобрал мяч у Хендерсона. Да, он сыграл в мяч, но надо контролировать себя. Вот две ситуации, которые повлияли на игру.

Люди скажут, что я оправдываюсь, но я спокоен. От судьи нужны нормальные решения, но сегодня их не было", – цитирует Клоппа ВВС.

Вест Хэм поднялся на третью строчку АПЛ, сдвинув Ливерпуль на 4-ю.

Вест Хэм нанес Ливерпулю первое поражение в сезоне, выйдя на 3 место АПЛ – команда Ярмолы круто использовала свои козыри