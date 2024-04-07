"Було багато моментів, які ми могли використати і підштовхнути гру в правильному напрямку. Ми повинні були вигравати гру, це зрозуміло. Мали забивати інші голи вже в першому таймі. Жодного удару в першому таймі і 1:0 – це найменше, на що ми могли розраховувати.

МЮ розірвав Ліверпуль з рахунком 9:1 – українець взяв участь у міні-помсті за 0:7

Бруно дуже добре попрацював. Потім стадіон почав заповнюватися, і нам знадобилося кілька хвилин, щоб знову заспокоїтися, а вони забили ще один гол. У нас були великі шанси до і після того, як вони забили.

Я вважаю, що шанс Дома Собослая був неймовірним – неймовірний і сейв від Онана. В інших випадках ми трохи поспішали, я б хотів, щоб ми зробили додатковий дотик. У другому таймі ми припустилися помилки, що не є проблемою, такі речі трапляються.

Наскільки я розумію, ми все ще беремо участь у перегонах, так що все в порядку. Дербі? Безумовно гра з Евертоном відрізняється і вона буде складною.

Уся громада Ліверпуля просто має зберігати спокій. Ми там, де ми є, і ми продовжуємо працювати на повну силу. Чи хотів би я, щоб у нас була різниця в 10 очок? Звичайно, хотілося б. Ми беремо те, що маємо, і продовжуємо йти вперед.

Арсенал – хороша команда, і якщо Манчестер Юнайтед гратиме так, як сьогодні, "каноніри" обіграють їх, я впевнений на 100%. Мені дуже шкода це говорити, але це факт. Ми повинні були виграти обидві гри, але не виграли. Це наша провина", – цитує Клоппа BBC.

Ліверпуль наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 71 очком. Арсенал випереджає мерсисайдців лише за додатковими показниками.

До слова Арсенал та Манчестер Юнайтед зіграють між собою 11 травня у 37 турі чемпіонату Англії.

Ліверпуль не зміг повернути лідерство в АПЛ, розписавши нічию з Манчестер Юнайтед – Бруну забив шедевр у стилі Бекхема