"Упевнений на 100%": Клопп принизив Манчестер Юнайтед прогнозом на матч проти Арсенала
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічию з Манчестер Юнайтед у 32 турі АПЛ.
"Було багато моментів, які ми могли використати і підштовхнути гру в правильному напрямку. Ми повинні були вигравати гру, це зрозуміло. Мали забивати інші голи вже в першому таймі. Жодного удару в першому таймі і 1:0 – це найменше, на що ми могли розраховувати.
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Бруно дуже добре попрацював. Потім стадіон почав заповнюватися, і нам знадобилося кілька хвилин, щоб знову заспокоїтися, а вони забили ще один гол. У нас були великі шанси до і після того, як вони забили.
Я вважаю, що шанс Дома Собослая був неймовірним – неймовірний і сейв від Онана. В інших випадках ми трохи поспішали, я б хотів, щоб ми зробили додатковий дотик. У другому таймі ми припустилися помилки, що не є проблемою, такі речі трапляються.
Наскільки я розумію, ми все ще беремо участь у перегонах, так що все в порядку. Дербі? Безумовно гра з Евертоном відрізняється і вона буде складною.
Уся громада Ліверпуля просто має зберігати спокій. Ми там, де ми є, і ми продовжуємо працювати на повну силу. Чи хотів би я, щоб у нас була різниця в 10 очок? Звичайно, хотілося б. Ми беремо те, що маємо, і продовжуємо йти вперед.
Арсенал – хороша команда, і якщо Манчестер Юнайтед гратиме так, як сьогодні, "каноніри" обіграють їх, я впевнений на 100%. Мені дуже шкода це говорити, але це факт. Ми повинні були виграти обидві гри, але не виграли. Це наша провина", – цитує Клоппа BBC.
Ліверпуль наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 71 очком. Арсенал випереджає мерсисайдців лише за додатковими показниками.
До слова Арсенал та Манчестер Юнайтед зіграють між собою 11 травня у 37 турі чемпіонату Англії.
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