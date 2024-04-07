"Было много моментов, которые мы могли использовать и подтолкнуть игру в правильном направлении. Мы должны были выигрывать игру, это понятно. Должны были забивать другие голы уже в первом тайме. Ни одного удара в первом тайме и 1:0 – это наименьшее, на что мы могли рассчитывать.

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Бруно очень хорошо поработал. Потом стадион начал заполняться, и нам понадобилось несколько минут, чтобы снова успокоиться, а они забили еще один гол. У нас были большие шансы до и после того, как они забили.

Я считаю, что шанс Дома Собослая был невероятным – невероятный и сейв от Онана. В остальных случаях мы немного спешили, я бы хотел, чтобы мы сделали дополнительное касание. Во втором тайме мы допустили ошибку, что не является проблемой, такие вещи случаются.

Насколько я понимаю, мы все еще участвуем в гонке, так что все в порядке. Дерби? Безусловно игра с Эвертоном отличается и она будет сложной.

Все общество Ливерпуля просто должно сохранять спокойствие. Мы там, где мы есть, и мы продолжаем работать в полную силу. Хотел бы я, чтобы у нас была разница в 10 очков? Конечно, хотелось бы. Мы берем то, что имеем, и продолжаем идти вперед.

Арсенал – хорошая команда, и если Манчестер Юнайтед будет играть так, как сегодня, "канониры" обыграют их, я уверен на 100%. Мне очень жаль говорить, но это факт. Мы должны были выиграть обе игры, но не выиграли. Это наша вина", – цитирует Клоппа BBC.

Ливерпуль сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице АПЛ с 71 очком. Арсенал опережает мерсисайдцев только по дополнительным показателям.

К слову Арсенал и Манчестер Юнайтед сыграют между собой 11 мая в 37 туре чемпионата Англии.

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