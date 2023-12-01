Клопп зізнався, як травма Аліссона допомогла Ліверпулю: "Він був хлопчиком, а тепер – справжній чоловік"
Наставник Ліверпуля Юрген Клопп похвалив молодого голкіпера команди Куївіна Келлехера, який підміняє травмованого Аліссона.
"Ми бачимо Куївіна щодня на тренуваннях. Винятковий талант. Можливо, ми не надто часто згадуємо його ім’я, але це особливість підходу нашого тренера воротарів. Ще в перший день він сказав мені, що Келлехер буде хлопцем, якого ми виростимо, йому це вдасться. Відтоді бачимо кожен крок.
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Тепер він чоловік. Був хлопчиком. Він топ-воротар. Цілеспрямована людина. Ми не побачимо його в барі, святкуючи матч на нуль. Він готовий і хоче цього.
Травма Аліссона – ситуація, яку ми не хотіли мати, але часом нам потрібні такі нагоди. Хочемо, щоб Келлегер грав. Він проведе кілька матчів, довіряю йому", – цитує Клоппа The Athletic
Нагадаємо, Ліверпуль розгромив ЛАСК, за який виступає Максим Таловєров, в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Підопічні Юргена Клоппа посідають першу сходинку групи Е, маючи в своєму активі 12 балів.
Помилки Таловєрова допомогли Ліверпулю вийти в 1/8 фіналу ЛЄ, хет-трик Обамеянга приніс Марселю тріумф у грі з 7 голами