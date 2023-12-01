"Ми бачимо Куївіна щодня на тренуваннях. Винятковий талант. Можливо, ми не надто часто згадуємо його ім’я, але це особливість підходу нашого тренера воротарів. Ще в перший день він сказав мені, що Келлехер буде хлопцем, якого ми виростимо, йому це вдасться. Відтоді бачимо кожен крок.

Дубль незадоволеного Гакпо у відеоогляді матчу Ліверпуль – ЛАСК – 4:0

Тепер він чоловік. Був хлопчиком. Він топ-воротар. Цілеспрямована людина. Ми не побачимо його в барі, святкуючи матч на нуль. Він готовий і хоче цього.

Травма Аліссона – ситуація, яку ми не хотіли мати, але часом нам потрібні такі нагоди. Хочемо, щоб Келлегер грав. Він проведе кілька матчів, довіряю йому", – цитує Клоппа The Athletic

Нагадаємо, Ліверпуль розгромив ЛАСК, за який виступає Максим Таловєров, в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Підопічні Юргена Клоппа посідають першу сходинку групи Е, маючи в своєму активі 12 балів.

Помилки Таловєрова допомогли Ліверпулю вийти в 1/8 фіналу ЛЄ, хет-трик Обамеянга приніс Марселю тріумф у грі з 7 голами