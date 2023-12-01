Ліверпуль вчетверте в клубній історії виграв усі 10 стартових домашніх матчів сезону у всіх турнірах. Раніше подібне досягнення підкорялося "червоним" у сезонах 1893/94 (16 домашніх перемог поспіль), 1972/73 (11) і 1985/86 (13).

Помилки Таловєрова допомогли Ліверпулю вийти в 1/8 фіналу ЛЄ, хет-трик Обамеянга приніс Марселю тріумф у грі з 7 голами

Коді Гакпо отримав шанс проявити себе з перших хвилин і зробив це – нідерландський форвард оформив дубль. Дивно, але після фінального свистка у флеш-інтерв'ю він заявив, що розчарований своїм виступом. "Я мав забити більше", – зазначив Гакпо.

Цією перемогою Ліверпуль гарантував собі перше місце в групі Е. Команда Юргена Клоппа може спокійно готуватися до 1/8 фіналу.