Клопп признался, как травма Алиссона помогла Ливерпулю: "Он был мальчишкой, а теперь – настоящий мужчина"
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп похвалил молодого голкипера команды Куивина Келлехера, подменяющего травмированного Алиссона.
"Мы видим Куивина каждый день на тренировках. Исключительный талант. Возможно, мы не слишком часто вспоминаем его имя, но это особенность подхода нашего тренера вратарей. Еще в первый день он сказал мне, что Келлехер будет парнем, которого мы вырастим, ему это С тех пор видим каждый шаг.
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Теперь он мужчина. Был мальчиком. Он топ-вратарь. Целеустремленный человек. Мы не увидим его в баре, празднуя матч на ноль. Он готов и желает этого.
Травма Алиссона – ситуация, которую мы не хотели иметь, но иногда нам нужны такие возможности. Хотим, чтобы Келлегер играл. Он проведет несколько матчей, доверяю ему", – цитирует Клоппа The Athletic.
Напомним, Ливерпуль разгромил ЛАСК, за который выступает Максим Таловеров, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Юргена Клоппа занимают первую строчку группы Е, имея в своем активе 12 баллов.
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