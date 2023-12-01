"Мы видим Куивина каждый день на тренировках. Исключительный талант. Возможно, мы не слишком часто вспоминаем его имя, но это особенность подхода нашего тренера вратарей. Еще в первый день он сказал мне, что Келлехер будет парнем, которого мы вырастим, ему это С тех пор видим каждый шаг.

Дубль недовольного Гакпо в видеообзоре матча Ливерпуль – ЛАСК – 4:0

Теперь он мужчина. Был мальчиком. Он топ-вратарь. Целеустремленный человек. Мы не увидим его в баре, празднуя матч на ноль. Он готов и желает этого.

Травма Алиссона – ситуация, которую мы не хотели иметь, но иногда нам нужны такие возможности. Хотим, чтобы Келлегер играл. Он проведет несколько матчей, доверяю ему", – цитирует Клоппа The Athletic.

Напомним, Ливерпуль разгромил ЛАСК, за который выступает Максим Таловеров, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Юргена Клоппа занимают первую строчку группы Е, имея в своем активе 12 баллов.

Ошибки Таловерова помогли Ливерпулю выйти в 1/8 финала ЛЕ, хет-трик Обамеянга принес Марселю триумф в игре с 7 голами