Найкращим тренером місяця в АПЛ став Пеп Гвардіола. У листопаді він з Манчестер Сіті виграв всі три матчі чемпіонату: проти Манчестер Юнайтед (2:0), Евертона (3:0) та Вест Хема (2:1).

Це вже 10 така нагорода для Гвардіоли. Він наздогнав Девіда Мойєса, а попереду залишилися тільки Арсен Венгер (15) та Алекс Фергюсон (27).

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Найкращим футболістом місяця в АПЛ став Трент Александер-Арнольд. В активі захисника Ліверпуля 1 гол, 4 асисти та два матчі на нуль протягом листопада.