Гвардіола – найкращий тренер АПЛ у листопаді, Александер-Арнольд – найкращий гравець
14:16 - Читать на русском
Англійська Прем'єр-ліга оголосила переможців головних номінацій за підсумками місяця.
Найкращим тренером місяця в АПЛ став Пеп Гвардіола. У листопаді він з Манчестер Сіті виграв всі три матчі чемпіонату: проти Манчестер Юнайтед (2:0), Евертона (3:0) та Вест Хема (2:1).
Це вже 10 така нагорода для Гвардіоли. Він наздогнав Девіда Мойєса, а попереду залишилися тільки Арсен Венгер (15) та Алекс Фергюсон (27).
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Найкращим футболістом місяця в АПЛ став Трент Александер-Арнольд. В активі захисника Ліверпуля 1 гол, 4 асисти та два матчі на нуль протягом листопада.
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