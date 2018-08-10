Клопп: Я не хочу вигравати будь-якою ціною, як Рамос

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп в черговий раз розкритикував захисника Реала Серхіо Рамоса за нечесні дії на полі.

"Я не хочу вигравати будь-якою ціною. Звичайно, я хотів би виграти Лігу чемпіонів і не повернув би титул через необережність. Я не чекаю такого від Рамоса. Але я чекаю, що він буде діяти обачніше в деяких ситуаціях.

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Це могло бути випадковістю, але Мохамед Салах вибув з гри в неймовірний момент у його кар'єрі. Багато хто скаже, що таке буває. Але якщо ми показуємо дітям, що заради перемоги можна все, то я буду радий покинути цей світ в 40 років.

Чи вмію я програвати? Ні. Але в ході підготовки ми обговорювали Рамоса, так як він вплинув на результат попереднього фіналу ЛЧ, коли через його симуляції дали червону картку Куадрадо в грі з Ювентусом. Реал заслужив перемогу в Лізі чемпіонів, ніхто не заперечує цього. Але чи повинні відбуватися такі ситуації з Рамосом? Ні", – цитує Клоппа Goal.com.

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